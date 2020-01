Bahia vai homenagear Kobe Bryant e público LGBT com camisa número 24

Em uma tacada só, o Bahia vai homenagear o astro do basquete Kobe Bryant, morto no último domingo em acidente de helicóptero, e o público LGBT. O volante Flávio, que costuma usar a 5, vestirá a camisa 24 na partida contra o Imperatriz-MA, nesta terça-feira, pela Copa do Nordeste.

O número foi utilizado pela lenda do basquete durante boa parte de sua trajetória no Los Angeles Lakers, onde jogou por toda a carreira. No Brasil, no entanto, o 24 é desprezado no futebol por razões homofóbicas, já que remete ao veado no jogo do bicho.

Em postura de combate à LGBTfobia, o clube publicou um vídeo em que contesta o tabu. “Número proibido? #NúmeroDoRespeito”, ao lado de emojis de uma bola de basquete e da bandeira LGBT. A ação se estenderá às partidas de quarta-feira (Bahia de Feira) e de domingo (Jacuipense), ambas pelo Campeonato Baiano, quando outro jogador vestirá a 24.