Bahia vende em um só dia mais de 5 mil unidades de camisa popular

O Bahia divulgou nesta quarta-feira que já vendeu mais de 5 mil camisas em um só dia. O clube abriu o processo de pré-venda dos uniformes 2020 na terça-feira, com a proposta de comercializar pela internet uma versão mais "popular" da peça. O preço é R$ 99, enquanto geralmente camisas oficiais de clubes brasileiras chegam a custar cerca de R$ 250 nas lojas.

O plano do Bahia é começar a entregar a camisa na casa dos torcedores a partir de 20 de agosto. As vendas são pela loja virtual no site www.lojaesquadrao.com.br. Assim como outros clubes brasileiros, o tricolor baiano montou a marca própria de uniformes para ter mais autonomia na comercialização e na definição de preços.

Também nesta quarta-feira o Bahia anunciou a Casa de Apostas como a novo patrocinador master. A estreia oficial da camisa modelo 2020 do clube foi na quarta-feira, na partida contra o Náutico, no estádio de Pituaçu, em Salvador, em partida da Copa do Nordeste.