Atacante do Real Madrid, Bale abre bar e restaurante com mini golfe em Cardiff

Se por um lado a carreira de Gareth Bale não decolou como muita gente imaginava, fora das quatro linhas o atacante mostra seu lado empreendedor. O atleta é sócio e garoto-propaganda do Par 59, bar e restaurante recém inaugurado no centro de Cardiff, capital do País de Gales, terra do jogador. Como excentricidade, o local possui uma área para a prática de mini golfe, esporte pelo qual o astro do Real Madrid também é apaixonado.

"Eu não vou jogar futebol para sempre, então nós estamos interessados neste tipo de negócio, principalmente no País de Gales. Queremos fazer Cardiff, cidade que nasci, crescer o máximo que conseguimos", comentou Bale ao jornal Wales Online.

Bastante envolvido no projeto, o galês - que é abstêmio - revelou que nunca teve o costume de sair e frequentar bares porque "sempre esteve focado no futebol". Porém, o atleta acredita que o negócio tem o potencial de juntar tanto pessoas que bebem quanto as que não consomem álcool. "Se você não gosta de beber, pode apenas jogar golfe", completou o jogador.