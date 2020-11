Bale pagará refeições de Natal para 300 famílias necessitadas no País de Gales

O atacante Gareth Bale, do Tottenham, decidiu se unir a uma campanha beneficente e ajudará 300 famílias pobres de sua terra natal, o País de Gales, a terem o que comer no Natal. O jogador doará 15 mil libras esterlinas (R$ 111.450).

A campanha 'Todos Merecem um Natal' é organizada pelo jornal South Wales Evening Post, e inicialmente, pediu apenas uma camisa autografada para o jogador, com a intenção de leiloar o item e arrecadar dinheiro. Mas, além da camisa, Bale resolveu doar dinheiro ele mesmo, de acordo com a congressista Carolyn Harris.

"Estou literalmente sem palavras. Tão emocionante. Obrigado, Gareth Bale. Você nos ajudará a trazer a alegria do Natal para tantos. Deus te abençoe", escreveu Harris em suas redes sociais, marcando a conta do atacante.

Im literally wordless. So emotional. Thank You @GarethBale11. You will help us bring a little bit of Christmas joy to so many.

GOD BLESS YOU XXXXX

Gareth Bale spending £15,000 on Christmas hampers for struggling families https://t.co/QOBOPcjXYF — Carolyn Harris MP (@carolynharris24) October 30, 2020