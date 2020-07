Bale simula binóculo com rolo de papel higiênico e cena viraliza nas redes sociais 

Se com o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, Bale não tem feito sucesso, nas redes sociais o cenário é diferente. Nas últimas duas rodadas do Campeonato Espanhol o atacante merengue foi protagonista de fotos virais.

No confronto diante do Granada, na última segunda-feira, 13, Bale simulou um binóculo com um rolo de papel higiênico e uma de suas mãos. Na partida anterior, contra o Alavés, o jogador foi flagrado com uma máscara de proteção sobre os olhos e levantou dúvidas em relação a um possível cochilo durante a partida.

Apesar dos momentos de descontração, Bale não vive uma boa fase. O atacante não entra em campo há cinco rodadas. Sua última partida aconteceu no dia 24 de junho, contra o Mallorca. Na ocasião, o atleta não chegou a completar 90 minutos em campo. Ele foi substituído na metade do segundo tempo. Nas duas partida anteriores ele também não foi titular.

Nos últimos 20 jogos, Bale balançou as redes adversárias em três oportunidades e deu passes para que seus companheiros fizessem o mesmo em duas ocasiões. Seu vínculo com o clube merengue se estenderá até 2022.