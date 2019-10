Balotelli fica furioso por substituição e quebra câmera de fotógrafo na Itália

O atacante italiano Mario Balotelli foi destaque no mundo do futebol novamente, mas dessa vez por polêmicas. Furioso após ter sido substituído na derrota do Brescia, seu atual time, o jogador descontou a raiva e quebrou a câmera de um fotógrafo.

No momento, o atacante atirou a câmera e o tripé do fotógrafo Massimo Lovati em uma placa de publicidade, o que acabou danificando o equipamento. Balotelli deu lugar ao também atacante Alfredo Donnarumma enquanto o jogo ainda estava empatado em 1 a 1 com o Genoa. No fim, a equipe do atacante perdeu por 3 a 1.

Nas redes sociais, o fotógrafo reclamou da agressividade de Balotelli e pediu respeito. "O senhor Balotelli usou a câmera como bola quando foi substituído e a chutou contra as placas de publicidade. O gandula que presenciou a cena rapidamente me chamou para falar o que havia acontecido. Eu encontrei a câmera e o tripé notavelmente danificados e a câmera não estava mais funcionando. (...) Depois do jogo, conversei com o dr. Piovani, diretor do Brescia, e mostrei a ele a câmera danificada. Eu disse que levaria o equipamento para uma assistência autorizada da Canon para verificar os danos e o custo de eventuais reparos para a câmera e as lentes. Esses são equipamentos extremamente delicados e que não devem ser chutados. Por isso, respeite as pessoas que estão trabalhando e seus equipamentos", publicou o fotógrafo.

Com a derrota, o time de Balotelli foi ultrapassado pelo adversário do final de semana e entrou na zona de rebaixamento. O atacante soma quatro partidas e um gol marcado no novo clube. A partida marcou também a estreia do brasileiro naturalizado italiano, Thiago Motta, como novo técnico do Genoa.