Bar dará 200 chopes se Gabigol marcar na final da Libertadores

O Flamengo encara o River Plate neste sábado, às 17h (horário de Brasília), em Lima, pela decisão da Copa Libertadores. Como atrativo para receber um bom público no dia da partida, um dos bares de Curitiba dará 200 chopes em caso de gol do atacante Gabigol.

Além da promoção, o Bávaro Chopperia também vai contar com um telão para transmitir o jogo ao vivo. Os chopes distribuídos caso Gabigol balance as redes na final serão de 300ml.

"A transmissão da final da Copa Libertadores da América 2019, entre Flamengo e River Plate, será realizada em cinco TVs e um telão de 180 polegadas na Rua 24 Horas, a partir das 17h", informa a Chopperia.

A final da Copa Libertadores reúne não só os dois times mais fortes, como também os mais ricos da América do Sul. Flamengo e River Plate chegam à decisão em graças ao poderio financeiro e à capacidade de contratar reforços e montar os elencos mais caros do continente. Juntos, os dois times valem no mercado cerca de R$ 1,3 bilhão.