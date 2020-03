Barça parabeniza Griezmann e Alba, mas esquece aniversário de Ronaldinho

O Barcelona parabenizou dois atletas de seu elenco atual por mais um aniversário, mas esqueceu de um dos grandes ídolos de sua história no dia 21 de março: enquanto o clube lembrou da data especial de Griezmann e Jordi Alba, não fez referência aos 40 anos de Ronaldinho Gaúcho.

O atacante francês completou 29 anos, enquanto o lateral catalão celebrou seu 31º aniversário, e ambos ganharam felicitações do clube nas redes sociais com desenhos. Já o aniversário do brasileiro passou despercebido pelo clube, diferente de outros anos.

ℴℯ ℯℯ, @AntoGriezmann! ✨ ¡ M u c h a s f e l i c i d a d e s ! pic.twitter.com/x1vdVudeOH — FC Barcelona (desde ) (@FCBarcelona_es) March 21, 2020

@JordiAlba ¡ M u c h a s f e l i c i d a d e s ! pic.twitter.com/oXSxhSwo5I — FC Barcelona (desde ) (@FCBarcelona_es) March 21, 2020

No Barcelona, Ronaldinho foi campeão da Liga dos Campeões em 2006 e viveu a melhor fase da carreira, que o levou a ser eleito o melhor do mundo duas vezes (2004 e 2005). Por isso, causa estranhamento o clube não lembrá-lo.

Ronaldinho, é claro, tem preocupações maiores no momento. O ex-jogador está preso no Paraguai há duas semanas, após tentar entrar no país com um passaporte adulterado, ao lado do irmão e empresário Assis, que também está detido.

Se serve de consolo, outros clubes lembraram do aniversário de Ronaldinho: o Milan, último clube do craque na Europa, e o Atlético-MG, pelo qual foi campeão da Libertadores, desejaram-lhe felicitações. Além disso, o craque comemorou com um churrasco junto aos colegas detentos.