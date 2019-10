Barcelona define destino de Coutinho caso não fique no Bayern, diz jornal

Atuando pelo Bayern de Munique por empréstimo até o fim do ano, o meia Philippe Coutinho não voltará ao Barcelona. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol As nesta terça-feira.

De acordo com o veículo, mesmo se Bayern decidir não pagar os R$ 553 milhões referentes à cláusula de compra do jogador, ele não retorna ao time catalão e será negociado com alguma equipe da Inglaterra.

A publicação afirma que a comissão técnica do Barcelona está convencida de que o brasileiro "não é jogador para o clube". Mas torcem pelo bom desempenho do atleta no Bayern para facilitar a sua venda.

Ainda segundo o As, o contrato de empréstimo de Coutinho conta com uma cláusula de compra avaliada em 120 milhões de euros, cerca de R$ 553 milhões. O Barcelona, entretanto, estaria disposto até a aceitar um valor menor para vender o jogador.