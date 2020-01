Barcelona desbanca Real Madrid do topo de ranking de clubes mais ricos do mundo

O Barcelona desbancou o Real Madrid da liderança da Liga do Dinheiro do Futebol Deloitte pela primeira vez e se tornou o primeiro clube a romper a barreira dos 800 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões) de receita.

A 23ª edição do ranking mostra um aumento de 11% nos rendimentos combinados, excluindo taxas de transferência, dos 20 principais times do mundo, que juntos alcançaram um faturamento recorde de 9,3 bilhões de euros (R$ 42,7 bilhões) na temporada 2018/19.

O Real Madrid caiu para a segunda colocação, com uma renda de 757,3 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões), e o Manchester United continuou em terceiro. O Arsenal ficou fora dos 10 primeiros da lista pela primeira vez.

A ascensão do Barcelona ao topo com uma renda de 840 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões) é um sinal claro de "um clube que se adapta às condições de mercado oscilantes" atraindo merchandising e licenciando atividades em suas instalações, de acordo com Dan Jones, sócio do Sports Business Group da Deloitte.

"O Barça diminuiu a dependência da renda de transmissões e está se concentrando em rendas crescentes sob seu controle", disse Jones. "Como o clube acredita em um crescimento adicional de 30 milhões de euros (R$ 138 milhões) em rendas comerciais e uma renda total de quase 880 milhões ( R$ 4 bilhões) em 2019/20, acreditamos que eles se manterão no topo no ano que vem", afirmou.

O Bayern de Munique continua na quarta posição, e o Paris Saint-Germain aparece em quinto, à frente do Manchester City. Vencedor da Liga dos Campeões, o Liverpool está no sétimo lugar, um adiante do Tottenham Hotspur, que derrotou na final./Com informações da agência Reuters