Barcelona pede desculpas após provocar torcida do Betis nas redes sociais

Logo após a goleada do Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O clube catalão usou as redes sociais para comemorar e, também, provocar a torcida rival. Com uma foto de Junior Firpo exibindo o número cinco com a mão, o clube acabou revoltando parte da torcida adversária e precisou pedir desculpas.

A imagem do jogador foi publicada na conta oficial do Barcelona no Twitter com a legenda "Junior sabe". Nos comentários do próprio post, torcedores do Betis reclamaram. E a reclamação foi tanta que a única opção do clube foi fazer uma nova publicação para se retratar.

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2019