Barcelona promove treinamento para crianças no Estádio Mané Garrincha

A Barça Academy, escolinha de futebol do Barcelona, vai realizar treinamentos com crianças no Estádio Mané Garrincha entre os dias 17 e 21 de janeiro. A ideia é usar a metodologia do time espanhol para desenvolver a performance dos jovens atletas.

"O intuito desses treinamentos é proporcionar aos participantes mais do que uma vivência profissional de jogo, mas sim, a oportunidade exclusiva de jogar em um dos campos de futebol mais importantes do País, onde apenas os grandes talentos do esporte já estiveram", diz o comunicado da escola que conta com 49 academias e mais de 45 mil alunos.

O evento vai contar com a participação de diretores esportivos do Barcelona e treinamentos para as categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os alunos também vão participar de competições ao longo da semana, além de palestras.

Para Hector Carmona, um dos diretores esportivos do Barça Academy Pro Brasil, as atividades vão proporcionar uma oportunidade além do jogo profissional. "O Futebol Camp coloca os jogadores em campo de verdade. Não apenas na questão tática, mas envolvendo todos os valores do Barcelona, demonstrando a importância de entender a parte tática, de desenvolver a parte física, de saber como dar o seu melhor e fazendo isso em equipe. Os valores ensinados são o que diferenciam os jogadores do Barcelona, e o intuito da Barça Academy é oferecer essa formação para que possam se desenvolver como grandes jogadores."