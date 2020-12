Barcelona relembra goleada história sobre o PSG na Liga dos Campeões

Após o sorteio desta segunda-feira colocar PSG e Barcelona frente a frente nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o clube catalão provocou o rival francês. Nas redes sociais, o Barcelona postou o vídeo do último encontro entre eles, no torneio de 2017, quando o time goleou por 6 a 1 no Camp Nou e avançou para as quartas de final. O duelo de ida havia sido 4 a 0 para a equipe francesa. Na volta, Neymar teve grande atuação, marcou dois gols e deu uma assistência para o Barça fazer o sexto e decisivo gol no último lance da partida. Hoje, o craque brasileiro é a esperança do PSG.

O Barcelona nunca foi eliminado pelo PSG no mata-mata da Liga dos Campeões. Ao todo, foram quatro duelos. Na temporada 1994/95, depois de empate por 1 a 1 no Camp Nou, o Barcelona venceu por 2 a 1 no Parque dos Príncipes. Em 2012/13, empate por 2 a 2 na França e por 1 a 1 na Espanha, o que acabou dando a classificação ao Barcelona por causa do gol qualificado fora de casa. Em 2014/15, o Barça venceu por 3 a 1 em Paris e por 2 a 0 em casa. Os três confrontos foram válidos pelas quartas de final.