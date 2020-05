Lucas Barrios doa 2,5 toneladas de alimentos e 600 máscaras para instituição 

Ex-Grêmio, Lucas Barrios fez a doação de 145 cestas básicas e 600 máscaras de proteção, além de 145 kits com materiais de limpeza, ao Centro de Reabilitação de Porto Alegre (CEREPAL) nesta sexta-feira.

O jogador que hoje é treinado por Diego Maradona no Gimnasia y Esgrima afirma que "tem um papel com a sociedade". "Somos figuras públicas e devemos ajudar sempre que é possível. Neste momento de crise mundial, a necessidade cresce. Por menor que seja a ajuda, sempre faz diferença pra alguém. Não fazemos por visibilidade, senão que pra contagiar a que outras pessoas também façam, participem e se envolvam. Se de alguma forma pudermos dar exemplo e isso mobilizar mais gente, nosso esforço já valeu".

Barrios também aproveitou para comentar sobre a sua relação com a cidade de Porto Alegre. "Tem um valor afetivo muito importante para mim (a relação). Fui muito bem recebido na cidade e pela torcida e, felizmente, as coisas dentro de campo aconteceram bem. Conseguimos conquistar o tri da América com um grupo fantástico e aquilo é inesquecível na minha carreira. Então me sinto convocado a, de alguma forma, ajudar agora".

A distribuição das doações foi feita pelo assessor do jogador no Brasil Guilherme Araujo, e por Eduardo Caminha, do Desejo Azul.