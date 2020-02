Batistuta brinca com recorde de Cristiano Ronaldo: 'Descansado é mais fácil'

O ex-atacante argentino Gabriel Batistuta brincou nas redes sociais no último fim de semana depois de ter um recorde igualado pelo português Cristiano Ronaldo. Aos 51 anos, o jogador aposentado afirmou que o craque da Juventus atingiu a marca de marcar gol por 11 jogos seguidos no Campeonato Italiano por ter sido poupado em um dos compromissos recentes.

"Parabéns a Cristiano pelo recorde. A única coisa é que descansndo parece mais fácil", escreveu Batistuta no Twitter. O argentino conseguiu a marca de 11 partidas consecutivas com gol pelo Campeonato Italiano na temporada 1994/95, com a Fiorentina. Outro a ter estabelecido o feito foi Fabio Quagliarella na edição de 2018/19, pela Sampdoria.

O português chegou à marca no sábado, após ter marcado contra o SPAL na vitória do time alvinegro por 2 a 1. No entanto, dos últimos compromissos do time, Cristiano Ronaldo havia sido poupado justamente na partida anterior, na vitória da Juventus sobre o Brescia por 2 a 0.