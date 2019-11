Bayern estaria negociando para ter Arsène Wenger como novo técnico

O Bayern de Munique entrou em contato com o técnico Arsène Wenger, que poderia substituir Niko Kovac, demitido no domingo, garantiu o jornal alemão Bild nesta quarta-feira.

"Já há conversas entre o 'Rekordmeister' e o lendário treinador, técnico do Arsenal de 1996 a 2018", diz a publicação. O ex-craque do clube Lothar Matthaus, hoje comentarista da Sky Alemanha, confirmou a informação: "O Bayern abriu discussões com pessoas próximas a Wenger, é possível que haja uma aproximação na pausa das datas Fifa", que começa na próxima semana, disse ele.

O francês de 70 anos pareceu deixar a porta aberta, ao declarar apenas "às vezes faz falta", quando foi perguntado se estaria interessado em voltar a comandar um time no banco do Bayern.

Originário da região da Alsácia, Wenger tem a vantagem de falar alemão fluentemente. O diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, se recusou a comentar essas informações.

"Nós (dirigentes do clube) entramos em um acordo. Não vamos comentar nenhum desses boatos que circulam na mídia", declarou Salihamidzic, perguntado pouco antes do início da partida entre Bayern e Olympiakos pela Liga dos Campeões, vencida pelos alemães por 2 a 0, sob o comando do técnico interino Hans Flick.

Massimiliano Allegri e José Mourinho são outros renomados treinadores atualmente sem clube citados na imprensa nos últimos dias./Com informações da agência AFP