Bayern faz quiz sobre Mundial de Clubes nas redes e esquece o Corinthians

O Bayern de Munique usou sua conta na rede social Instagram para fazer um breve questionário aos seus torcedores sobre o Mundial de Clubes, competição que venceu em 2013 e voltará a disputar em fevereiro de 2021. No entanto, cometeu uma gafe e esqueceu o Corinthians em uma das questões.

Num dos posts, o clube alemão perguntava quem havia sido o último time não-europeu a vencer o Mundial de Clubes da Fifa, com as opções de Santos, São Paulo e River Plate. Detalhe: no fundo, havia a foto do time do Corinthians que venceu o torneio em 2012. Posteriormente, o Bayern apagou esta pergunta.

O Corinthians foi campeão mundial em 2012, derrotando o Chelsea na final por 1 a 0, com gol do atacante Paolo Guerrero. Desde então, Real Madrid (quatro vezes), Barcelona, o próprio Bayern de Munique e o Liverpool venceram a competição da Fifa.