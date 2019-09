Bayern tenta manter segredo sobre valores pagos por Coutinho, mas Barça revela

Não são todas as pessoas que sabem guardar segredo e, aparentemente, nem todos os clubes de futebol. O Bayern de Munique informou que havia concordado com o Barcelona em não revelar os valores pagos na contratação de Philippe Coutinho, mas o time espanhol acabou revelando-os em uma nota oficial.

O Bayern pagará 8,5 milhões de euros (R$ 38,1 milhões) pelo empréstimo de uma temporada do meiocampista brasileiro. Caso queira continuar com ele ao final deste período, terá que desembolsar 120 milhões de euros (R$ 538,8 milhões).

Coutinho tenta recomeçar e mostrar um bom futebol depois de um ano e meio em baixa no Barcelona. O jogador chegou como o mais caro da história do clube, mas não encaixou dentro de campo e sempre foi muito contestado pelos torcedores e pela imprensa catalã pelo baixo rendimento.

Agora, já chegou ao Bayern e recebeu a camisa dez. Com a saída de Ribéry e a aposentadoria de Robben, deve jogar no time titular sem problemas. É a chance de voltar a cair nas graças da torcida e seguir em um time tradicional do futebol europeu.