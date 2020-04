BBB 20: Após declarar torcida, Neymar recua: 'Fica Prior e Fica Manu'

O paredão do Big Brother Brasil, programa da TV Globo, ainda é assunto entre os jogadores de futebol. Após declarar apoio para a campanha #ForaManu, o atacante Neymar recuou em suas redes sociais e agora pede para que a cantora permaneça no programa junto com o arquiteto Felipe Prior, quem o atacante declarou torcer pela vitória.

"Fica Prior e fica Manu. Depois do movimento, os dois tem que ir até a final. Fogo no parquinho", escreveu o atacante do PSG. Na segunda-feira, ele havia declarado que gostaria que Manu Gavassi deixasse o programa.

A mudança de postura de Neymar fez com que alguns internautas ironizassem e sugerissem que ele havia "mudado de lado" pelo fato de sua ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, declarar apoio para Manu.

Desde a definição do trio, deu-se início a uma grande disputa que chegou ao mundo do futebol. Gabigol e Arrascaeta, ambos do Flamengo, além de Vinicius Junior, Richarlison, entre outros, manifestaram seu apoio ao participante Prior. David Luiz, do Arsenal, foi um dos poucos atletas renomados a declarar apoio para Manu.

O paredão do BBB é composto por três pessoas. Além de Prior e Manu, a influenciadora fitness Mari Gonzalez também está ameaçada de sair. O público escolhe entre os três quem deveria deixar a casa. O nome do derrotado será conhecido nesta terça-feira à noite, durante transmissão na TV Globo.