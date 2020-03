BBB 20: David Luiz adota discurso distinto de boleiros e torce para Manu ficar

O Big Brother Brasil virou praticamente um campeonato de futebol para muitos torcedores e até jogadores. Atletas estão declarando sua preferência no paredão do programa da TV Globo e a maioria torce para que a participante Manu Gavassi deixe o programa. O zagueiro David Luiz, do Arsenal, parece ser uma das poucas exceções. Gabigol, do Flamengo, e Richarlison, do Everton, foram alguns dos atletas que pediram a saída da cantora e atriz.

No Instagram, o jogador comentou em uma publicação da cantora e youtuber. "Ela vai ficar". Foi o suficiente para o nome do zagueiro Arsenal estar entre os primeiros no Trend Topics do Twitter e dar início a mais uma discussão dos torcedores que gostam do arquiteto Felipe Prior e dos que gostam da Manu.

Além dos dois, estão no paredão a influencer Mari Gonzalez. Os internautas podem votar para que um deles saia do jogo e a decisão acontecerá nesta terça-feira.

Os atacantes Gabriel Barbosa e Richarlison já declaram apoio para Prior e pediram para votar pela saída de Manu. Arrascaeta, também do Fla, e o lutador de boxe Esquiva Falcão, também torcem pelo arquiteto.