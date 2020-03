BBB 20: Neymar, Gabigol e o mundo do futebol se une para tirar Manu do programa

Sem competições sendo realizadas no futebol, o Big Brother Brasil, programa da TV Globo, se tornou a principal diversão de boa parte dos jogadores. É o caso, por exemplo, dos atacantes Neymar, do PSG, Gabriel Barbosa, do Flamengo, e Richarlison, do Everton e ao longo do dia, outros atletas também entraram na brincadeira. Ambos fazem campanha nas redes sociais pedindo votos para que a participante Manu Gavassi deixe o programa, utilizando a hashtag #ForaManu e prometem até sortear uma camisa caso ela seja eliminada. Eles torcem por Felipe Prior, outro participante e que também conta com o apoio de outros atletas. O zagueiro David Luiz, do Arsenal, é um dos poucos atletas que se posicionaram favoráveis a saída de Prior. Gabigol é um dos jogadores que mais cita o BBB. Ele já manifestou sua torcida por Babu Santana, amigo de Prior na casa. Em um jogo do Campeonato Carioca, o atacante chegou a comemorar um gol com uma dança em homenagem para Babu,

E tem uma minha também. https://t.co/WoN999AC1Z — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 30, 2020

A queda da Manu no #BBB20 vai ser maior da história Vota para eliminar a Manu #foramanu #FicaPrior #FUTIRAO — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) March 30, 2020

Neymar brincou com uma frase dita por Prior, de que pretende colocar "fogo no parquinho"O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, também prometeu uma camisaO meia Arrascaeta, também do Flamengo, se manifestou favorável a saída da youtuber e cantora. Além de Manu e Prior, o paredão conta também com a influencer digital Mari Gonzalez. Os internautas podem votar para que um deles saia do jogo e a decisão acontecerá nesta terça-feira.O paredão tem mexido até com outros esportistas. O lutador de boxe Esquiva Falcão também declarou voto para que Manu deixe o programa. A cantora tem contato com o apoio de alguns artistas, como a atriz Bruna Marquezine