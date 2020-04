BBB 20: Gabigol e Vinicius Jr. dizem estar ansiosos para conhecer Prior

O paredão do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo, movimentou o mundo do futebol. O motivo? Diversos jogadores como Neymar, Gabigol e Vinicius Junior declaram torcida para o arquiteto Felipe Prior, que acabou sendo eliminado do programa nesta terça-feira.

Após a eliminação, os jogadores voltaram a usar as redes sociais para comentar sobre o participante. Gabigol e Vinicius Junior afirmam estar ansiosos para conhecer Prior. "El mago! Vem para a vida REAL! Estamos te esperando.. Parabéns por tudo! Joga y joga será eterno", escreveu o craque do Flamengo.

El mago! Vem para a vida REAL! Estamos te esperando.. Parabéns por tudo! Joga y joga será eterno ‍♂️ — Gabriel Barbosa (@gabigol) April 1, 2020

"El mago! Ansioso pra te conhecer! Parabéns e obrigado por esse momento. Você é sinistro", disse Vinicius Junior. Veja os posts:

É isso! Nada mudará e agora continuar torcendo pro paizão https://t.co/j0TfxRY24h — Gabriel Barbosa (@gabigol) April 1, 2020

El mago! Ansioso pra te conhecer ♥️ parabéns e obrigado por esse momento. Você é sinistrooooooo — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) April 1, 2020

Confira a repercussão:

Tchau BBB, acabou a graça agora. Foi bom enquanto durou — Gabriel Medina (@gabriel1medina) April 1, 2020