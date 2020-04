BBB 20: Após eliminação de Prior, Neymar diz que não verá mais o reality

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o reality show Big Brother Brasil tomou conta das discussões na internet, unindo diversas personalidades na torcida pelo seu candidato favorito. O programa tomou tamanha dimensão que até nomes importantes do esporte brasileiro passaram a comentar e inflamar as redes sociais.

Nesta terça-feira, um dos 'paredões' mais acirrados da história foi realizado. De um lado, Felipe Prior, com torcedores como Arrascaeta, Neymar, Vinicius Junior, Gabigol e Gabriel Medina. Do outro, Manu Gavassi, que conquistou a torcida de famosos como Bruna Marquezine, Giovanna Ewbank, entre outros famosos brasileiros. O paulista de 27 anos acabou sendo eliminado no que foi o recorde de votação da história do BBB, com mais de 1,5 bilhão de votos.

Torcedor assumido por Prior, Neymar mostrou seu descontentamento nas redes sociais após a saída do participante. "As vezes o melhor jogador não vence, faz parte do jogo", disse o jogador do Paris Saint-Germain em seu Twitter. O camisa 10 da seleção brasileira falou ainda que, com a eliminação desta terça-feira, não irá mais acompanhar o programa. "Boa sorte aos que restam, pois eu to fora e não assisto mais."