Beckham sorteia jantar e chance de enfrentá-lo pelo Inter Miami

David Beckham iniciou um sorteio nesta quarta-feira visando arrecadar fundos para a luta contra a pandemia de covid-19, no qual o ganhador e mais quatro amigos poderão enfrentá-lo ao lado de outros jogadores da equipe do Inter Miami.

O leilão é uma das contribuições da Liga Americana de Futebol (MLS) à iniciativa "All in Challenge", que reúne fundos para organizações que distribuem alimentos para pessoas necessitadas, entre elas World Central Kitchen e No Kid Hungry.

Além da partida contra Beckham, o ganhador passará o dia com o ex-capitão da seleção inglesa, que incluirá um almoço e uma visita VIP ao Inter Miami CF Stadium, em Fort Lauderdale (Flórida).

O ganhador e seus amigos também poderão assistir uma partida do Inter Miami do camarote dos proprietários da franquia quando forem retomados os jogos da MLS, suspensos desde março.