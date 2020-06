Benzema compra carro igual ao de CR7 e que custa R$ 14 milhões

O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, acaba de fazer uma aquisição caríssima para a sua coleção particular. O jogador divulgou nas redes sociais uma foto ao lado do novo carro, um Bugatti Chiron, produzido em edição limitada de apenas 500 unidades e vendido por cerca 2,5 milhões de euros (R$ 14 milhões na cotação atual).

Benzema também tem na garagem outros carros de luxo, como Ferrari, Lamborghini e Audi. Já o novo item, o Bugatti, é um carro de 1500 cavalos de potência, capaz de atingir uma velocidade máxima de 420 km/h e com motor suficiente para chegar a 300 km/h cerca de somente 13 segundos após o arranque.

O carro adquirido pelo francês é o mesmo que outro antigo colega de clube comprou. Atualmente na Juventus, Cristiano Ronaldo também tem o novo Bugatti Chiron dentro da garagem. O veículo de Benzema é na cor preta, com carroceria de carbono e detalhes refinados na parte interna.