Bernardo Silva é suspenso e multado por postagem sobre Benjamin Mendy

O português do Manchester City, Bernardo Silva, foi suspenso nesta quarta-feira por uma partida, e punido com uma multa de 50.000 libras (cerca de 64.000 euros) pela Federação inglesa, por causa de um tuíte no qual comparava seu companheiro Benjamin Mendy a um personagem negro de uma marca de doces de chocolate.

Em setembro, o volante de 25 anos tuitou uma imagem do defensor francês o comparando com o ícone da marca espanhola, uma caricatura criada nos anos 60.

Silva se apressou em retirar o tuíte, mas reconheceu que pode ter incomodado algumas pessoas devido "às conotações históricas do personagem do 'Conguitos'".

"Está claro que o tuíte só devia ser uma piada entre amigos próximos. Mas não se tratou de uma comunicação humorística privada entre dois amigos", explica a comissão da FA em seu comunicado.

"Essa mensagem foi postada em uma plataforma de redes sociais exposta para 600.000 torcedores de um jogador profissional de alto nível e respeitado", acrescentou a comissão.

Bernardo Silva, um dos pilares dos 'Citizens' nesta temporada, vai perder assim o confronto com o Chelsea, 3º colocado a um ponto do City, previsto para o dia 23 de novembro.