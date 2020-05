Alemão Boateng relembra drible que levou de Lionel Messi: 'Algo para rir'

O zagueiro alemão Jerome Boateng fez uma piada de si mesmo nesta quarta-feira. O jogador do Bayern de Munique relembrou o aniversário de cinco anos de um drible histórico que levou do argentino Lionel Messi na semifinal da Liga dos Campeões de 2015. O lance marcou a campanha vitoriosa do Barcelona, que passou pela equipe alemã antes de derrotar a Juventus na grande decisão.

Boateng colocou no Twitter a foto dele sofrendo o drible de Messi e fez a brincadeira: "Aqui tem algo para rir nesses. Vou pegar um pouco de pipoca enquanto isso...e ver a final da Copa de 2014", escreveu, em referência ao encontro entre Argentina e Alemanha na decisão do Mundial disputado no Brasil. Pelo menos nesse outro jogo, foi o time de Boateng que acabou como vencedor.

No jogo relembrado por Boateng, o Barcelona venceu por 3 a 0, com dois gols de Messi e um de Neymar. O famoso lance relembrado pelo zagueiro por no segundo gol. Na partida de volta, na Alemanha, o Bayern ganhou por 3 a 2, mas acabou eliminado.