Boca e River na final da Libertadores? Conmebol causa polêmica com charge

A rivalidade Brasil e Argentina ganha novos ingredientes para as semifinais da Copa Libertadores entre Palmeiras, River Plate, Santos e Boca Juniors.

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) compartilhou em suas redes sociais uma charge que ilustra um aeroporto, onde, próximos ao portão de embarque para o Rio de Janeiro (cidade-sede da decisão do torneio continental), estão técnicos e jogadores das equipes semifinalistas (Abel Ferreira e Rony, do Palmeiras; Marcelo Gallardo e Borré, do River Plate; Cuca e Marinho, do Santos; e Miguel Ángel Russo e Tévez, do Boca Juniors).

Os treinadores aparecem sentados em bancos, aguardando o embarque. Enquanto Marinho se diverte com a bola, Rony acompanha de braços cruzados a travessia de Borré e Tévez, juntos rumo ao portão de embarque para a final.

Torcedores descontentes com a publicação apontaram que a Conmebol estaria indicando com a imagem favorecimento às equipes argentinas e uma final entre Boca Juniors e River Plate.

Os finalistas da Libertadores serão conhecidos na próxima semana, quando acontecem os duelos de volta das semifinais. A decisão será disputada no Maracanã, em 30 de janeiro.

Essa é a arte que a Conmebol fez pra ilustrar os semifinalistas da Libertadores. Os dois brasileiros de lado, enquanto Boca e River caminham pra final. Pode não parecer nada, mas a gente sabe quais são os dois times que a Conmebol quer ver na final. pic.twitter.com/kGniDNaNKs — André ℗ (@sepandre_) January 5, 2021

eu quero boca x river na final, e se a conmebol colaborar com isso passarei pano. https://t.co/RDNL9Ziy7z — gustavo ᵃⁿᵈʳᵃᵈᵉ (@peereira11) January 5, 2021