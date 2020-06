Bolsonaro brinca com apoiador vascaíno: 'achei meu vice para 2022'

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), voltou a usar referências futebolísticas para fazer uma piada com um de seus apoiadores. Na última sexta-feira, o presidente brincou com o Vasco, ao conversar com um de seus eleitores próximo ao Palácio do Planalto.

O homem puxou conversa com Bolsonaro já dizendo que era vascaíno. "Você é vascaíno? Achei meu vice para 22 (risos)", respondeu o presidente, fazendo referência à data da próxima eleição presidencial. Chamar o Vasco de 'vice' é uma das brincadeiras comuns entre os rivais do time carioca.

Abordado em Brasília por um apoiador, o presidente Jair Bolsonaro tirou sarro do torcedor: "Você é vascaíno? Achei meu vice para 22 (ano eleitoral)!" #FutGloboCBN Reprodução pic.twitter.com/QBmZuZFbht — Renan Moura (@renanmouraglobo) June 6, 2020

Ao menos um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), é torcedor do Vasco.

Bolsonaro afirma ser palmeirense, mas não tem problema em colocar camisas de outros times (até mesmo do Corinthians) e, em 2019, presenteou o presidente da China, Xi Jinping, com um agasalho do Flamengo.