Borja diz que futebol brasileiro não tem atacante do nível de Teo Gutierrez

Emprestado pelo Palmeiras ao Junior Barranquilla, da Colômbia, o atacante Miguel Borja parece cada vez mais à vontade no retorno ao seu país. Tanto é que em entrevista à rádio Caracol, o jogador de 26 anos não poupou elogios ao companheiro de equipe Teo Gutiérrez, com quem divide agora o setor ofensivo.

"Como todo o respeito que merece o torneio do Brasil, você chega lá e não encontra um Teo. Ele sempre te passa a bola redonda", ressaltou Borja. Contratado pelo Palmeiras em fevereiro de 2017, ele nunca rendeu o esperado no futebol brasileiro e assinou vínculo por empréstimo por um ano com o Junior Barranquilla, clube do qual sempre foi torcedor.

Até agora Borja tem ido muito bem na equipe. Foram dois gols em um jogo-treino e em duas partidas oficiais, ele deixou mais um outro. Aliás, na partida contra o La Equidad o Junior Barranquilla venceu por 2 a 0 graças a um gol de Borja e o outro do companheiro dele de ataque, Teo Gutierrez.