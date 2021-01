Borussia Dortmund brinca com gol do Palmeiras: 'Jogada familiar'

O perfil oficial do Borussia Dortmund, da Alemanha, brincou nesta segunda-feira com o Palmeiras pela semelhança entre dois lances de gols marcados pelos clubes. O time europeu relembrou um lance de dezembro de 2018 e comparou com a movimentação ensaiada feita pelo time paulista na semana passada, na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, pela Copa Libertadores.

Nos dois lances, ficam na bola parada dois potenciais batedores. Um deles finge que vai correr para receber a bola, mas logo depois retorna e cobra em direção à área para um dos companheiros cabecear ao gol. No lance alemão, Alcácer marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Werder Bremen. Na movimentação palmeirense, quem concluiu foi o uruguaio Viña.

Na publicação no Twitter, o Borussia Dortmund publicou o lance do gol palmeirense e escreveu a legenda: "Essa rotina de jogada ensaiada me parece familiar", escreveu o clube, em inglês.