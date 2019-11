Borussia Dortmund renova com patrocinador e acordo pode render R$ 1,1 bi

O Borussia Dortmund anunciou nesta quinta-feira que renovou o seu contrato de patrocínio com a Puma, empresa que é uma das principais fabricantes de material esportivo no mundo, em um acordo que vai até 2028 e poderá render cerca de 30 milhões de euros ao ano (algo em torno de R$ 139,5 milhões) ao clube. Como este novo compromisso entrará em vigor no dia 1º de julho de 2020, o time alemão projeta contabilizar algo em torno de 240 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,1 bilhão) ao total em oito temporadas.

Os valores do novo vínculo firmado com o patrocinador, que vai até 30 de junho de 2028, não foram divulgados oficialmente entre as partes, mas as cifras já vinham sendo ventiladas desde março por veículos da imprensa alemã que acompanhavam os passos da negociação para reforma do contrato multimilionário.

O acordo entre o Borussia Dortmund e a Puma foi iniciado na temporada 2012/2013 do futebol europeu e o compromisso atual, que será substituído por este novo a partir de 2020, rendia cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 46,5 milhões, pela cotação atual) por ano ao clube alemão.

Björn Gulden, presidente da Puma e ex-jogador profissional de futebol, comemorou nesta quinta-feira o novo acordo fechado com o Borussia e qualificou o time como "um dos parceiros mais importantes" da empresa. "Adoramos os fãs deste clube e a atmosfera que eles criam no Signal Iduna Park regularmente. É possivelmente a melhor atmosfera de estádio em todo o mundo", disse o executivo.

A Puma também é detentora de 5% das ações da equipe de Dortmund, fato que também foi lembrado nesta quinta-feira pelo CEO do clube alemão, Hans-Joachim Watzke. "Por muitos anos, a Puma tem sido mais do que fornecedora e patrocinadora do Borussia Dortmund. Também tem sido um peso pesado na estrutura acionária do nosso clube. Isso mostra a enorme identificação da Puma e de sua equipe em todo o mundo. Nossa parceria cresceu e se estende muito além dos limites de um relacionamento comercial normal. Gostaríamos de acrescentar outro capítulo à nossa história de sucesso conjunto nos próximos anos", afirmou o dirigente.

Neste período de acordo entre o Borussia e a empresa, o clube conquistou dois títulos da Copa da Alemanha, três da Supercopa do país e também foi vice-campeão europeu, justamente na temporada 2012/2013, a primeira do vínculo entre as partes.