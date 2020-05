Boselli prepara empanadas e exibe rotina durante a quarentena

O atacante Mauro Boselli, do Corinthians, compartilhou com a TV do clube um pouco sobre a sua rotina durante a quarentena. Fora dos gramados, o jogador se arrisca na cozinha e segue com seus treinamentos em casa.

Nas images, Boselli prepara o café da manhã de suas filhas e exibe uma parte dos seus treinamentos. "Se o tempo permitir também fazemos algo ao ar livre, complemento o meu treino na esteira para melhorar um pouco o cardio", diz o jogador.

Boselli também exibe para os fãs brincadeiras com as crianças, conta que a filha mais velha está fazendo aulas online e prepara empanadas de carne. "Essa receita eu dedico para o meu amigo Caio Mello, fisioterapeuta do Corinthians".

O jogador tem contrato com o Corinthians até o fim da temporada. A renovação do seu contrato deve ser discutida quando o jogador retornar aos treinos.