Botafogo perde para o Madureira e rivais não perdoam; veja os memes

O Botafogo entrou em campo nesta terça-feira e perdeu para o Madureira por 2 a 0, no estádio Conselheiro Galvão, no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa foi a segunda derrota da equipe em dois jogos na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Nas redes sociais, a notícia virou piada entre os rivais. O fato do Botafogo ter entrando em campo com 14 reservas não amenizou as brincadeiras. "Isso é uma vergonha", reagiram os torcedores do próprio clube no Twitter

Vale lembrar que os titulares estão fazendo a pré-temporada no Espírito Santo. Confira a repercussão:

