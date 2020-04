Botafogo-SP realizará campeonato de PES com sócios-torcedores

O Botafogo-SP lançou, nesta sexta-feira (17), seu primeiro Campeonato Virtual de PES para sócios-torcedores do clube. A competição será disputada nas plataformas Xbox One e Playstation 4, sendo que, o vencedor levará para casa uma camisa oficial da equipe, além de um ano gratuito do plano "Botafanático Ouro", que garante certas exclusividades ao torcedor vinculado, como um amistoso presencial com os jogadores do tricolor, na Arena Eurobike.

De acordo com Guilherme Camacho, coordenador do programa de sócios-torcedores do Botafogo-SP, a realização do torneio tem como intuito entreter seus adeptos, que não acompanham partidas da equipe há mais de um mês, por conta da suspensão do Campeonato Paulista, em decorrência da pandemia da covid-19.

"Nosso objetivo é proporcionar neste período de quarentena um entretenimento para o sócio-torcedor. Vamos seguir as orientações das autoridades de saúde e organizar as primeiras fases do campeonato online. Já a final da competição será realizada na Arena Eurobike", disse Camacho.

As inscrições terão início nesta sexta-feira e serão realizadas no site promocional do torneio virtual, até o dia 24 de abril. O clube ressalta que serão aceitos apenas sócios-torcedores sem pendências em seus planos. Segundo e terceiros colocados também serão premiados.

Confira, a seguir, a premiação do torneio:

1ª colocado: Camisa oficial do clube, um ano de “Botafanáticos Ouro” e participação de torneio presencial com jogador do Botafogo-SP.

2ª colocado: Camisa oficial do clube, seis meses de “Botafanáticos Ouro” e participação de torneio presencial com jogador do Botafogo-SP.

3º colocado: Camisa oficial do clube.