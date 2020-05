Botafogo-SP segue exemplo de clubes europeus e coloca 'torcida' no estádio 

Seguindo o exemplo de clubes europeus, o Botafogo-SP resolveu lançar uma promoção para aproximar os seus torcedores quando a bola voltar a rolar. Mesmo com a realização de jogos com portões fechados, serão colocados totens de papelão no estádio Santa Cruz para simular os fãs.

O torcedor poderá comprar ingressos que variam de R$ 30 a R$ 90, com desconto de 20% para os Botafanáticos, e garantir o seu totem por meio da promoção #EuNoEstádio.

A ação faz parte de uma parceria entre o Botafogo-SP e a Total Payer, responsável pela comercialização dos ingressos online e também da campanha "Ingresso Solidário". O objetivo é ajudar a prefeitura de Ribeirão Preto no cambate ao novo coronavírus.

O clube ainda ressalta que quando a presença do torcedor for liberada no estádio, ele poderá levar o seu totem para casa e guardar como lembrança.