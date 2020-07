Brasileiro do United critica Van Dijk: 'jeito de jogar meio arrogante'

Andreas Pereira, meia do Manchester United, mostrou como a rivalidade dos times ingleses por vezes atinge até mesmo quem não nasceu no país europeu. Em entrevista ao canal do youtube Desimpedidos, citou dois jogadores do Liverpool, o meicampista Milner e o zagueiro Van Dijk, quando perguntado quem eram os jogadores mais marrentos que já tinha enfrentado.

"Eu não gosto daquele cara, o Milner. Para falar bem a verdade, não gosto muito daquele zagueiro também, o Van Dijk, marrento. Até o jeito de jogar é meio arrogante. Respeito o cara porque ele joga bem, mas é meio 'perna'. Já tretei (briguei) dentro de campo com ele, meio chato", contou Pereira.

Por outro lado, Pereira citou dois compatriotas como exemplos de jogadores adversários 'gente fina'. "O David Luiz e Willian são os caras mais de boa, tranquilos. Quando jogo, a gente resenha antes do jogo. Contra o Arsenal, fui para cima do David Luiz, pedalei, chutei no gol, entortei ele. Ele falou: 'Tô aqui no jogo, meio cansado ainda, e vai fazer isso para cima de mim? Segura isso aí' (risos)", revelou.

Nascido na Bélgica, mas filho de pais brasileiros, Andreas Pereira foi revelado na base do Manchester United, e já jogou por empréstimo em dois times espanhóis, Granada e Valencia. Voltou ao time inglês na temporada 2018-19 e desde então costuma ser opção no banco de reservas.