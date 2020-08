Brasileiro faz drible da 'foquinha' e leva bronca na Bielorrússia

O atacante brasileiro Lipe Veloso, do Torpedo BelAZ, da Bielorrússia, levou uma bronca de seu treinador, Yuri Puntus, por ter provocado Dmitry Baha, do BATE Borisov, durante uma partida válida pelo campeonato local no último fim de semana.

Na ocasião, Lipe fez embaixadinhas com a cabeça, a famosa "foquinha", antes de dominar a bola, e sofreu uma falta. O brasileiro caiu próximo ao banco de reservas de sua equipe e aproveitando a proximidade, o técnico Puntus mostrou todo seu descontentamento com o lance.

Para confirmar o desgosto do treinador, cinco minutos após a falta, Lipe foi substituído. O Torpedo BelAZ, quarto colocado da competição nacional, garantiu os três pontos. Venceu o BATE Borisov, segundo colocado, por 3 a 2. Restam 10 rodadas para o fim do torneio.