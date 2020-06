Brasileiro faz golaço do meio da rua no Vietnã e narrador vai à loucura, confira!

O Vietnã é dos países que conseguiu conter o coronavírus, tanto que já retomou os jogos de futebol, contando inclusive com a presença de torcida. E, neste sábado, 30 mil felizardos puderam ver in loco um golaço anotado por Rafaelson, jogador brasileiro revelado pelo Vitória que atua no Nam Dinh.

Aos 18 do primeiro tempo, Rafaelson arriscou um chutaço de esquerda, de fora da área, para empatar a partida, que já estava em 1 a 0 para o Viettel. A bola entrou no canto oposto, enlouquecendo o narrador da partida - confira no vídeo abaixo.

Entretanto, o tento acabou não ajudando muito o Nam Dinh. A equipe teve um jogador expulso pouco após o gol e acabou sofrendo o gol da vitória do Viettel no final. Em três jogos disputados até agora, a equipe de Rafaelson tem uma vitória e duas derrotas no torneio e ocupa a antepenúltima colocação. O brasileiro tem dois gols.

Antes de chegar ao Nam Dinh, Rafaelson, de 23 anos, também passou pelo Vegalta Sendai, do Japão, e Naestved, da Dinamarca.