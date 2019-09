Brasileiro viraliza após ser 'ignorado' por Ibra depois de jogo da MLS, assista

O atacante brasileiro André Shinyashiki, que joga pelo Colorado Rapids, viralizou nas redes sociais esta semana, não por gols ou assistências e sim por um breve vídeo no qual ele, aparentemente, é ignorado por Ibrahimovic após pedir para trocar camisas. Mas, segundo o jogador, as imagens não refletiram toda a situação.

No vídeo, invasores de campo caem ao tentar chegar perto do jogador do Los Angeles Galaxy e, quando Shinyashiki se aproxima dele, segue andando sem nem olhar para o brasileiro. Mas, depois, ele teria atendido ao pedido do adversário.

"No campo, ele me falou que me daria a camisa nos vestiários, porque os fãs estavam invadindo. Aí, nos vestiários, ele me deu a camisa dele e foi bem humilde. Me deu a camisa, mas não chegamos a ter uma conversa, não", afirmou Shinyashiki em entrevista ao site globoesporte.com.

Shinyashiki teve outra razão para comemorar, além de ter ganho a camisa (como mostrou nas redes sociais): o Colorado Rapids bateu o Los Angeles Galaxy por 2 a 1. Nem Ibrahimovic nem o atacante brasileiro, que tem 22 anos e não jogou profissionalmente no País de origem, marcaram gols na partida.