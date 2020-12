Briga entre Papu Gómez e Gasperini, da Atalanta, teve até 'agressões físicas'

A discussão entre o técnico Gian Piero Gasperini e o meia Papu Gómez, da Atalanta, foi mais intensa do que se imaginava. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, ambos se agrediram fisicamente. O desentendimento aconteceu no intervalo do jogo contra o Midtjylland, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terminou empatada por 1 a 1.

De acordo com a publicação, o motivo do conflito foi uma discordância tática. Gasperini queria que Papu Gómez jogasse mais próximo ao gol e, portanto, com menos liberdade no meio de campo. Isso porque o técnico estava preocupado com a condição física do jogador, de 32 anos, que havia acabado de retornar de um compromisso com a seleção argentina, pelas Eliminatórias da Copa.

Papu recusou seguir a orientação do treinador e seguiu sua própria convicção, o que resultou em um desentendimento no intervalo da partida. Segundo o jornal italiano, foi nesse momento em que ocorreram agressões “não apenas verbais”. Nesta terça-feira, Gasperini foi questionado sobre a discussão mas se recusou a responder.

"Eu tenho que pensar sobre o time e a melhor formação. Não me perguntem sobre qualquer outra coisa, muito já foi dito", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Nesta quarta-feira, a Atalanta vai a campo contra a Juventus. Papu havia indicado que deixaria o clube nesta segunda-feira, após publicar em seu Instagram "que todos saberiam a verdade quando ele deixasse a Atalanta". Apesar do posto, ele foi relacionado para o jogo contra a Velha Senhora. A imprensa italiana afirma que ele deve deixar o clube em janeiro.