'Bruno Fernandes é um jogador melhor do que eu fui', afirma Paul Scholes

Bruno Fernandes tem se destacado no Manchester United, a ponto de ser elogiado até por um dos maiores ídolos do clube, Paul Scholes. E não somente elogiado: o ex-meiocampista afirmou categoricamente que o português é melhor do que ele era quando estava nos gramados.

"É fenomenal o que tem feito na equipe. As estatísticas dele são incríveis. Espero que continue assim. É melhor jogador que eu, é um jogador diferente do que eu fui. Marca mais gol e cria mais oportunidades que eu", comparou Scholes.

"Gostava de ter jogadores como ele. É sensacional. Fez uma grande diferença na equipe. Antes de ter chegado ao clube, o United mal conseguia criar uma oportunidade de gol, agora conseguem várias", finalizou o ídolo da equipe de Manchester United.

Com a camisa do Manchester United, Paul Scholes conquistou 11 títulos do Campeonato Inglês, três Copas da Inglaterra e da Liga Inglesa, sete Supercopas da Inglaterra, duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes.

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United no início de 2020 e teve um impacto imediato na equipe, ajudando a conquistar a vaga na Liga dos Campeões. Na atual temporada, a equipe está na quarta colocação do Campeonato Inglês com 27 pontos.