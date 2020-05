Bruno Guimarães considera início no Lyon 'melhor do que esperava'

Bruno Guimarães foi contratado pelo Lyon no início do ano e, desde então, pode disputar cinco partidas. Os franceses desembolsaram 20 milhões de euros (R$ 93 milhões, na época) para recrutar o jovem brasileiro, que se destacou no Athletico-PR, em 2019. Apesar de não ter marcado gols ou dado passes para que seus companheiros balançassem as redes adversárias, Bruno afirmou estar surpreso com seu início no futebol francês.

"Estou feliz pelo meu começo no Lyon. Nós fizemos jogos incríveis, estou muito contente com o time, com as pessoas e com a cidade. Tem sido uma experiência maravilhosa", explicou o meio-campo, que acrescentou: "Eu já estava esperando isso desde quando sabia que jogaria pelo Lyon, sabia que era um grande clube, com uma grande torcida, apaixonada por futebol, que sempre lutou por títulos. Já estava esperando e vem sendo muito melhor do que eu imaginava".

