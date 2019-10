Buffon compara Messi e Cristiano Ronaldo com estrelas do tênis

Um dos maiores goleiros da história, Gianluigi Buffon, que atualmente defende a Juventus, resolveu comparar os dois maiores nomes do futebol mundial com astros do tênis. Para ele, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo podem ser relacionados com Roger Federer e Rafael Nadal.

"Federer tem uma classe infinita, enquanto Nadal é suor, perseverança e talento, claro, caso contrário, não teria vencido o número de Grand Slams que ele venceu. O trabalho duro de Nadal e a vontade constante de evoluir permitiram que ele conseguisse disputar de igual para igual com o tenista mais talentoso da história. A comparação é óbvia e me faz sorrir. Lionel Messi é Federer, enquanto Cristiano é Nadal", disse Buffon em entrevista a revista esportiva Sportweek.

Atualmente, Buffon é companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo na Juventus. O goleiro retornou ao clube no início desta temporada, antes ele passou pelo Paris Saint-Germain.