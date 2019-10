Buffon explica por que foi para o PSG e depois retornou à Juventus

Quando o experiente Gianluigi Buffon decidiu deixar a Juventus e vestir a camisa do Paris Saint-Germain, em 2018, o goleiro surpreendeu muitos torcedores, já que ele estava no clube há 17 temporadas. Mas, depois de um ano na França, o jogador resolveu retornar. Nesta segunda-feira, Buffon explicou os motivos de suas decisões.

"Não pude rejeitar a proposta esportiva e econômica do PSG porque aos 40 anos de idade, para um jogador que quase se aposentou e é abordado por uma equipe dessas, há uma questão de orgulho, é pessoal. Queria viver algo diferente, sair da zona de conforto", disse Buffon em entrevista ao programa Tiki Taka, da emissora Itália 1.

Apesar de estar motivado pela mudança, Buffon conta que sentiu saudades de casa. "Meu principal motivo (de aceitar voltar para a Juventus) foi porque tinha 41 anos e em uma noite me perguntei o que estava fazendo lá, sozinho, enquanto minha família estava na Itália", disse. "A Juventus fez uma boa proposta e não pensei duas vezes", completou o goleiro.

O retorno de Buffon à Juventus aconteceu em julho deste ano. Ídolo histórico do clube, ele assinou contrato válido por uma temporada. De acordo com informações da imprensa italiana, fechou o acordo no valor de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,45 milhões na cotação da época).