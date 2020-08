Bundesliga cita Paulinho como uma das promessas para a próxima temporada

A Bundesliga criou uma lista com as dez promessas para a próxima temporada, que terá início no dia 18 de setembro. Entre os atletas está o brasileiro Paulinho. O ex-jogador do Vasco atualmente defende a equipe do Bayer Leverkusen.

"O brasileiro, revelado no Vasco, é um dos destaques do Bayer Leverkusen e grande aposta para a próxima temporada. Paulinho chegou aos 17 anos na equipe e passou por um período para ser adaptar ao novo futebol, a cultura e tudo que envolve a grande mudança na vida de um jovem brasileiro que vai para a Alemanha. A grande virada para Paulinho veio após se destacar no torneio pré-olímpico, na seleção brasileira sub-23. Ele mostrou do que era capaz e quando voltou para a Alemanha, manteve a boa fase com gols e assistências jogando com a camisa 7 do Bayer Leverkusen", diz a Bundesliga.

Vale lembrar que Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no início de julho e deve retornar aos gramados apenas em 2021.

Confira a lista das dez promessas da Bundesliga:

Cristoph Baumgartner, meia austríaco, Hoffenheim

Dani Olmo, meia-atacante espanhol, RB Leipzig

Florian Wirtz, atacante alemão, Bayer Leverkusen

Gio Reyna, meia-atacante americano, Borussia Dortmund

Ismail Jakobs, lateral alemão, Colônia

Joshua Zirkzee, atacante holandês, Bayern de Munique

Jude Bellingham, volante inglês, Borussia Dortmund

Paulinho, meia-atacante brasileiro, Bayer Leverkusen

Ruben Vargas, atacante suíço, Augsburg

Youssoufa Moukoko, atacante alemão, Borussia Dortmund