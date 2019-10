'Cabelo de boneca': Muricy não segura risada ao comentar apelido de Cuca

Após pedir demissão do São Paulo, o técnico Cuca se mostrou chateado com os xingamentos de torcedores do clube tricolor. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que foi chamado de "cabelo de boneca". O discurso acabou ganhando repercussão nas redes sociais e virou um dos temas citados no terceiro episódio do quadro "Muricy Aleatório", do Globo Esporte.

Questionado sobre as declarações de Cuca, o ex-treinador Muricy Ramalho não segurou a risada e reagiu: "Ele é enlouquecido pelo cabelo, então, a coisa que ele mais sentiu na história foi isso (ser chamado de "cabelo de boneca"), disse o atual comentarista da Grupo Globo. "E o cabelo dele é ruim, hein", comentou.

Muricy ainda revelou que se fosse chamado de "cabelo de boneca" por torcedores ele não ficaria em campo. "Eu saia do campo e ia embora", disse.

No quadro, Muricy também comentou sobre a última semana do futebol do brasileiro, revelou que gosta de novelas e mencionou o surfista Pedro Scooby, que recentemente terminou seu relacionamento com a cantora Anitta. Veja o programa completo: