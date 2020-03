Cachorro 'torcedor' na Libertadores gera repercussão nas redes

Um torcedor ilustre no jogo entre Defensa y Justicia e Santos, na Argentina, causou bastante repercussão na internet. Após uma fotografia revelar a presença de um cachorro no meio da torcida do estádio Norberto Tomaghello, os torcedores não se cansaram de fazer piadas e exaltar o quanto o animal destaca o caráter "raiz" da principal competição sul-americana. Confira os melhores comentários:

A instituição sul-americana cachorro em campo segue preservada na Libertadores 2020. https://t.co/VbLHZIMpH7 — Jéssica (@JessicaMisiti) March 4, 2020

até o cachorro tava na libertadores hoje e o corinthians não — emanuelle lins (@linspfc) March 4, 2020