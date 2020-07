Cafu diz que 'São Paulo de Telê' foi superior ao Flamengo de Jorge Jesus

Cafu, capitão da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, afirmou que o “São Paulo de Telê”, em referência ao treinador Telê Santana, foi superior ao atual Flamengo, de Jorge Jesus, Campeão Brasileiro e da Libertadores, em 2019. Além disso, o ex-jogador credita o reconhecimento internacional do futebol brasileiro às conquistas daquela equipe.

“Aquele time (do São Paulo) foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, campeão brasileiro e campeão regional. Aquele time encantava não só nacionalmente, como internacionalmente, também. Foi um período bacana que nós vivemos, quando o futebol brasileiro passou a ser respeitado mundialmente graças àquele São Paulo”, disse Cafu, ao portal Goal.

Apesar da fala, o líder do penta não menospreza a equipe rubro-negra. Pelo contrário, ele coloca ambos os times no mesmo patamar. Segundo o ex-jogador, o elenco de Jorge Jesus é capaz de se tornar uma referência no futebol brasileiro, assim como tornou-se a equipe tricolor de Telê Santana.

“O Flamengo hoje vem na mesma pegada. É um time que realmente joga como nós jogávamos alguns anos atrás e, se continuar mantendo esse ritmo, vai ser, sim, uma das maiores referências do futebol brasileiro”, explicou.

Cafu, que chegou a três finais de Copas do Mundo seguidas com a seleção brasileira, tendo ganho duas delas (1994 e 2002), é, hoje, embaixador do próximo torneio mundial de futebol, que acontecerá no Catar, em 2022.