Camarote da Arena Corinthians faz promoção para pagar salários

Um dos camarotes da Arena Corinthians, o FielZone, lançou nesta sexta-feira uma campanha para diminuir possíveis prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus. A empresa divulgou uma promoção com a venda antecipada de 300 ingressos para o Campeonato Brasileiro. Na compra de um dos bilhetes, o torcedor leva para casa uma camisa do ex-goleiro Ronaldo Giovanelli.

O intuito do camarote é de conseguir pagar os salários dos funcionários, já que como não há jogos no momento, a empresa não consegue faturar. "Essa foi a forma que encontramos de gerar renda para pagar o salário dos nossos funcionários, já que estamos parados desde 15 de março e não há previsão de retorno das torcidas nos estádios", disse o diretor executivo da empresa, Leonardo Rizzo.

O FielZone é famoso por ter uma ala reservada uma piscina de dois metros de diâmetro e 80 centímetros de profundidade, com visão privilegiada para o gramado. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: www.fielzone.com.br.